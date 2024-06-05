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    4. Spor salonundaki o anlar sosyal medyada gündem oldu! Tanımadığı bir adamın kendisine bakışını paylaşınca olay oldu... "Yakaladım"

    Spor salonundaki o anlar sosyal medyada gündem oldu! Tanımadığı bir adamın kendisine bakışını paylaşınca olay oldu... "Yakaladım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 08:03
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    Fitness tutkunu Jacinta Robinson, bir adamın spor salonunda antrenman yaparken kendisine baktığı anları cep telefonuyla kaydedince sosyal medyadan paylaştı. Antrenman yaptığı sırada elindeki dambıllarla eğilen Robinson'un arkasından geçen tanımadığı bir adamın bakışları kameraya takıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Spor salonundaki o anlar sosyal medyada gündem oldu! Tanımadığı bir adamın kendisine bakışını paylaşınca olay oldu... "Yakaladım"

    Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan fitness fenomeni Jacinta Robinson spor salonunda spor yaptığı anlarda kendisine bakan bir adamı kaydetti. 101 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüleri Robinson, "Yakaladım. Bu adamı spor salonunda bana bakarken yakaladım" notunu ekleyerek paylaştı. TikTok'ta gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bi bölümü adamın bakışlarında bir yanlış görmediklerini söyledi.Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Büyük ihtimalle 'Ne yapıyor bu?' diye düşünmüştür." yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vay canına, onu gerçekten o kadar çok yakaladın ki, sana olduğundan daha uzun süre bakıyormuş gibi görünmesi için videoyu yavaşlatmak zorunda kaldın" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor salonu
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