Gelinin evlilik öncesinde damattan istediklerinin listesi sosyal medyayı salladı! Takıdan ev eşyasına kadar neler oldu ki... "Az olmuş 12 adaları filan da isteselermiş"

Sosyal medyadan paylaşılan bir evlilik listesi kullanıcıları şaşkına çevirdi. Başlık parasıyla başlayan listede evde kullanılacak beyaz eşyaların rengine kadar kalem kalem detaylar yer aldı. Gelin ve ailesi erkek tarafından takı olarak 25 gram 6 adet bilezik, hint küpesi, orta boy madonna kolye, 8 çeyrekli bilezik, 3 çeyrekli yüzük ve 3 yüzük, gümüş kemer, kapı arası yarım altın, yarım metre halep zinciri istedi.

Ev eşyalarının da yer aldığı listede gelinin 3 elbise, 3 tane ayakkabı ve 3 tane çanta ile Ferace marka manto istemesi ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü listeyi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az olmuş 12 adaları filan da isteselermiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan beter" yorumunu yaptı.







