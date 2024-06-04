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    4. Kendisi 20 nişanlısı 50 yaşında! 'Sugar daddy' eleştirilerine tepki gösterdi... Aşkını böyle savundu: "Aramızda güçlü bir bağ var"

    Kendisi 20 nişanlısı 50 yaşında! 'Sugar daddy' eleştirilerine tepki gösterdi... Aşkını böyle savundu: "Aramızda güçlü bir bağ var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 10:19
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    Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Nicole Jones ve Shahin Farjami çifti aralarında güçlü bir bağ olduğunu söyleyerek kendilerini savundu. Sosyal medyadan yapılan 'sugar daddy' söylemlerine adeta ateş püsküren Farjami, "Yaş sadece bir sayı. Bizim birbirimize hissettiklerimiz gerçek" dedi.

    Kendisi 20 nişanlısı 50 yaşında! 'Sugar daddy' eleştirilerine tepki gösterdi... Aşkını böyle savundu: "Aramızda güçlü bir bağ var"

    Nicole Jones, Shahin Farjami ile Şubat 2023'te Londra'da bir gecede tanıştı; kendisi henüz 18, kendisi ise 54 yaşındaydı.Aralarındaki önemli yaş farkına rağmen ikili, kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve ilk tanışmalarından sadece sekiz ay sonra 2023 yılının Ekim ayında nişanlandılar.

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    Aralarındaki 30 yıllık yaş farkının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu dile getiren Jones, ailelerinin ilk başlarda ilişkilerine karşı çıktıklarını ama şimdi benimsediklerini söyledi.

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    ÇOCUKLARININ YAŞI BÜYÜK

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    Farjami, Nicole'den büyük olan dört çocuğundan ikisinin başlangıçta bu haber karşısında şok olduğunu itiraf etti. Kendisinden yaşça büyük bir erkekle ilişki yaşamasının arkadaşlarını şaşırtmadığını dile getiren Jones, "Arkadaşlarım da buna şaşırmadılar çünkü yaşın benim için önemli olmadığını biliyorlar. Geçmiş ilişkilerimde erkekler genellikle daha yaşlıydı.Yaşlı erkekler hayatta çok daha tecrübeliler ve bu hoşuma gidiyor. Hayatta yerleşmek istedikleri ve parti aşamasını istemedikleri bir aşamadalar" dedi.

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    ilişki sorunları
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