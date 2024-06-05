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    4. Sosyal medyayı ikiye bölen ilginç tartışma! 35 yıldır adını yanlış telaffuz ettiğini söyledi... "Yeni anladım"

    Sosyal medyayı ikiye bölen ilginç tartışma! 35 yıldır adını yanlış telaffuz ettiğini söyledi... "Yeni anladım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 13:53
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    Bir kadın, hayatı boyunca ismini kazara yanlış telaffuz ettiğini itiraf etti ve hatasını ancak neredeyse 35 yıl sonra eğlence olsun diye Google'da arattığında fark ettiğini söyledi. Kadının Reddit'teki paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadına onun bildiği şeklinin doğru olduğunu söylerken bazıları ise Google telaffuzunu savundu.

    Sosyal medyayı ikiye bölen ilginç tartışma! 35 yıldır adını yanlış telaffuz ettiğini söyledi... "Yeni anladım"

    Reddit'te hayatı boyunca ismini yanlış söylediğini fark ettikten sonra yaşadığı utancı paylaşan Colette isimli bir kadının paylaşımı viral oldu. Hatasını anlamasının 35 yıl sürdüğünü dile getiren kadın paylaşımında, "Çocukken ismimden nefret ediyordum çünkü popüler değildi ama yıllar geçtikçe onu sevmeye başladım. Ancak bugün adımı nasıl telaffuz edeceğimi araştırdım çünkü merak ediyordum ve görünüşe göre ' Hayatım boyunca bunu yanlış söyledim, 'kole-let' diyorum ama aslında 'kuh-let' olarak söylenmesi gerekiyor. 35 yıldır adımı yanlış söylüyorum. Bunu yeni anladım" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendi adınızı yanlış telaffuz etmek diye bir şeyin olduğunu pek düşünmüyorum. Eğer bu şekilde telaffuz ediyorsanız, adınız için de doğru yoldur." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir ismi söylemenin hiçbir zaman tek bir yolu olmayacak" yorumunu yaptı.

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