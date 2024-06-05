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    4. Gören cep telefonuna sarıldı! Sahilde bulunan balık bir bakana bir daha baktırdı... "Resmen kabus gibi"

    Gören cep telefonuna sarıldı! Sahilde bulunan balık bir bakana bir daha baktırdı... "Resmen kabus gibi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 08:25
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    Dennis Chan isimli bir kişi Singapur'daki bir plajda yürüyüş yaptığı sırada nefes nefese kalıp kumların arasında kaybolan bir yaratık fark etti. Balığın ne olduğunu anlama konusunda zorluk yaşayan Chan cep telefonuyla fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşınca bir anda viral olmayı başardı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Singapur'daki bir plajda yürüyüş yaptığı sırada Dennis Chan isimli bir kişi kumun altına gömülen bir deniz canlısını fark etti. Chan canlının görüntüsünü sosyal medyadan paylaştıktan sonra yıldız gözlemcisi olduğunu öğrendi.

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    50'den fazla balık türünün bulunduğuna ve bazılarının elektrik üreten organlara sahip olduğu belirtilen deniz canlısının görüntüsü 1,2 milyon izlenme ve bir milyondan fazla beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiye "Kabus gibi" yorumunu yaptı.


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    Anahtar Kelimeler:
    balık sosyal medya Singapur
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