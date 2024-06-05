Gören cep telefonuna sarıldı! Sahilde bulunan balık bir bakana bir daha baktırdı... "Resmen kabus gibi"

MYNET|DIŞ HABERLER Singapur'daki bir plajda yürüyüş yaptığı sırada Dennis Chan isimli bir kişi kumun altına gömülen bir deniz canlısını fark etti. Chan canlının görüntüsünü sosyal medyadan paylaştıktan sonra yıldız gözlemcisi olduğunu öğrendi.

50'den fazla balık türünün bulunduğuna ve bazılarının elektrik üreten organlara sahip olduğu belirtilen deniz canlısının görüntüsü 1,2 milyon izlenme ve bir milyondan fazla beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiye "Kabus gibi" yorumunu yaptı.



