Disneyland'ı gezmek için gitmişti! Kıyafet seçimi tüm gününü mahvetti: "İnsanlar vücuduma bakmayı bırakmadı"

Panama'da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gracie Bon, küçük kardeşleriyle birlikte ünlü tema parkına gitti. Sosyal medyada sıklıkla kalça ölçülerinin büyüklüğü nedeniyle gündeme gelen Bon, Disneyland gezisi sırasında benzer bir durum yaşadığını söyleyerek sitem etti. Fenomen isim insanların devamlı olarak kendisine baktığını ve birbirlerine göstererek kıs kıs güldüklerini söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında gününü mahvedenleri adeta ifşa eden Bon gönderisine, "Başkalarının vücudunu utandırmayı bırakmanın zamanı geldi. Bugün Disneyland'deydim, kardeşlerimle eğlenmek istedim ama günümüz insanlar tarafından mahvoldu. Fotoğraflarımı çekip bana bakıp güldüler. Başkasının görünüşü hakkında asla olumsuz konuşmam. Saygı çok önemlidir. Burası herkesin kendini rahat hissettiği ve benim hiçbir şey yapmadığım, sadece var olduğum güvenli bir alan olmalı" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bon'un gönderisini destekleyen yorumlarda birleşti ve insanların fiziksel görüntüsü nedeniyle zorbalığa uğramaması gerektiğini savundu. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede 6 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.







