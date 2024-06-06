Karısını ve çocuklarını öldürdü! Haftalarca cansız bedenlerle birlikte yaşadı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi: 'Onları öldürmemi karım istedi'

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Anthony John Todt isimli bir adam karısını ve üç çocuğunu öldürdüğü için tutuklandı. Polise eve geldiğinde 13 yaşındaki Alek, 11 yaşındaki Tyler ve 4 yaşındaki Zoë ile eş Megan'ın çürüyen cansız bedenlerini buldu. Polisler 4 yaşındaki Zoe'nin cesedini bulmanın zor olduğunu ve onun kalıntılarının annesininkilerin altına karışmış halde bulunduğunu ifade etti.

Evinde cansız bedenlerle birlikte 2 hafta boyunca yaşayan adam polislere yaptığı açıklamasında karısının kıyamet komplo teorisine takıntılı hale geldiğini söyleyerek kendilerini öldürmesini istediğini dile getirdi.

Mahkemede masum olduğunu iddia eden Todt karısının çocuklarını ve ailenin köpeğini bıçaklayarak öldürmeden önce ilaçla onları sakinleştirdiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.







