Sosyal medya fenomeni yüzme bilmeyen kadına göle atlatması için para ödedi! Kadın boğulurken arkasına bile bakmadan uzaklaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya fenomeni Natalie Reynolds Lady Bird Lake'te yaptığı yayının ardından tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Fenomen isim canlı yayın sırasında yüzme bilmeyen bir kadın 20 dolar (yaklaşık 651 TL) teklif ederek göle atlamasını istedi. Görüntülerde Kick fenomeninin olay yerinden kaçmadan önce genç kadına atlaması konusunda ısrar ettiği görüldü.

Kadın suya atladıktan sonra bir süre boğulmamak için mücadele verdi. O anlarda Reynold ve ekibi olay yerinden uzaklaşırken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kadına müdahale etti. Austin İtfaiye Departmanı itfaiyecilerin Lady Bird Gölü'ne çağrıldığını doğruladı. Tıbbi yardım için çağrıldıklarını ve bir kişinin gölden çıkarıldığını söylediler. Kadının hangi tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu veya mevcut durumu belli değil.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hem kadından atlamasını istediği hem de bölgeyi terk ettiği için Reynolds'a tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İğrenç! Tıklamalar için her şeyi yapıyorlar! Kızın kurtarılmasına sevindim." yorumunu yaptı.