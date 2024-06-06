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    4. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Otizmli anaokulu öğrencisini öğretmenleri mezuniyet törenine dahil etmedi

    Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Otizmli anaokulu öğrencisini öğretmenleri mezuniyet törenine dahil etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 11:56
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olurken tepkilere neden oldu. Görüntülerde İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisi öğretmenleri tarafından mezuniyet gösterisinde sahneye çıkartılmaması yer aldı. Küçük çocuğun ailesiyle yalnız başına bir köşede gösteri yaptığı anlar tepki çekti.

    Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Otizmli anaokulu öğrencisini öğretmenleri mezuniyet törenine dahil etmedi

    İstanbul'daki bir anaokulunun mezuniyet gösterisi sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerde otizmli öğrencinin öğretmenler tarafından diğer öğrencilerle sahneye çıkartılmadığı söylendi.

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    Diğer öğrenciler sahnede performans sergilerken gösteriye alınmayan otizmli öğrenci, ailesiyle yalnız başına salonun bir başka köşesinde kutlama yaptı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İçim burkuldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayır sanki bu çocuk da olsa orada ne olurdu?" yorumunu yaptı.

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