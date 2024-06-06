Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Otizmli anaokulu öğrencisini öğretmenleri mezuniyet törenine dahil etmedi

İstanbul'daki bir anaokulunun mezuniyet gösterisi sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerde otizmli öğrencinin öğretmenler tarafından diğer öğrencilerle sahneye çıkartılmadığı söylendi.

Diğer öğrenciler sahnede performans sergilerken gösteriye alınmayan otizmli öğrenci, ailesiyle yalnız başına salonun bir başka köşesinde kutlama yaptı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İçim burkuldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayır sanki bu çocuk da olsa orada ne olurdu?" yorumunu yaptı.