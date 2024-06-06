Anaokulunda tepki çeken anlar! Yemek atıklarını ağlayan çocuğun yüzüne sürdü... Kendi suçunu başka bir çocuğun üzerine attı

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Mansfield bölgesinin Watson Bulvarı'nda bulunan bir anaokulunda yaşanan olay gündem yarattı. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun yüzüne acımasızca yiyecek süren Helen Walker isimli hemşire güvenlik kamerasına yakalandığından habersizdi. Çocuğun yüzüne yemek fırlatıldıktan sonra çığlık çığlığa ağlamasına aldırış etmeyen Walker, sorumluluğu altındaki küçük çocuğa kötü muamele ve görevini kötüye kullanma suçlarından tutuklandı.

Mahkemeye verdiği ifadesinde Walker hakkındaki suçlamaları reddederek yemek savaşının küçük çocuklar arasında geçtiğini söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri her şeyi ortaya çıkarttı.







