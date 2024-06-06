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    4. Anaokulunda tepki çeken anlar! Yemek atıklarını ağlayan çocuğun yüzüne sürdü... Kendi suçunu başka bir çocuğun üzerine attı

    Anaokulunda tepki çeken anlar! Yemek atıklarını ağlayan çocuğun yüzüne sürdü... Kendi suçunu başka bir çocuğun üzerine attı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 11:11
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    Birleşik Krallık'ın Mansfield bölgesindeki bir anaokulunda hemşire olarak görev yapan Helen Walker isimli bir kadın yaramazlık yaptığı iddia ettiği bir çocuğun yüzüne yemek atıklarını atarken güvenlik kamerasına yakalandı. Anaokulu çalışanı kendi suçunu örtbas etmek için ise yemek atıklarını başka bir öğrencinin attığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Walker tutuklandı.

    Anaokulunda tepki çeken anlar! Yemek atıklarını ağlayan çocuğun yüzüne sürdü... Kendi suçunu başka bir çocuğun üzerine attı

    MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Mansfield bölgesinin Watson Bulvarı'nda bulunan bir anaokulunda yaşanan olay gündem yarattı. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun yüzüne acımasızca yiyecek süren Helen Walker isimli hemşire güvenlik kamerasına yakalandığından habersizdi. Çocuğun yüzüne yemek fırlatıldıktan sonra çığlık çığlığa ağlamasına aldırış etmeyen Walker, sorumluluğu altındaki küçük çocuğa kötü muamele ve görevini kötüye kullanma suçlarından tutuklandı.

    Mahkemeye verdiği ifadesinde Walker hakkındaki suçlamaları reddederek yemek savaşının küçük çocuklar arasında geçtiğini söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri her şeyi ortaya çıkarttı.

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