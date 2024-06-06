Beden ölçüleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti! "Zayıf ve seksiyim" çıkışı sosyal medyada gündem oldu

Beden imajını tartışmaya yönelik samimi yaklaşımı nedeniyle şu anda sosyal medyada 620 bini aşkın takipçisi bulunan Clara Dao, insanların güzelliğin her şekil ile boyutta olabileceğini ve seksi hissetmek için kıvrımlara ihtiyacınız olmadığını anlamalarını sağlamayı misyon edindi. Beden ölçülerinin savunan Dao, "Seksi ve çekici hissetmek için kıvrımlara ihtiyacınız yok. Bazı insanlar doğal olarak ince çerçevelere sahiptir ve bu tamamen normaldir" dedi.

Fenomen ismin paylaşımına sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Dao'nun paylaşımlarının özgüvenlerini yerine getirdiğini söylerken bazıları ise klasik haline gelen beden imajlarını savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kraliçe, çoğumuza güç veriyorsun. Kesinlikle nefes kesicisin." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olduğun gibi kendinden emin ve muhteşem olmaya devam et. İlham vericisin" yorumunu yaptı.







