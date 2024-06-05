Adım adım gözleriyle takip ettiler! Küçük bir kızı ıssız bir binaya götürdüğü için halk tarafından adeta linç edildi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai şehrinde ismi açıklanmayan bir adam reşit olmayan bir kızı tenha binaya götürdüğü iddiasıyla suçlandı.

Olayın yerel halk tarafından fark edilmesinden sonra tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yerel halkın adamı döverek cezalandırdıkları anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede 84 binden fazla izlendi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir muamele yapılması gerekiyordu" yorumunu ekledi.