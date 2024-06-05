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    4. 'Yaşlı ve yalnız olmayı reddediyorum' diyerek kendisini yollara attı! Dünyayı tek başına gezen 70 yaşındaki kadın viral oldu

    'Yaşlı ve yalnız olmayı reddediyorum' diyerek kendisini yollara attı! Dünyayı tek başına gezen 70 yaşındaki kadın viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 15:14
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    70'li yaşlarındaki Molly Webster isimli emekli bir kadın, tek başına dünyayı dolaşarak "yaşlı ve yalnız" olmayı reddettiğini söyleyerek bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tek başına seyahatin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinden bahsettiği ve deneyimlerini paylaştığı kitaplar yazan Webster hikayesinin herkese ilham olmasını istediğini söyledi.

    'Yaşlı ve yalnız olmayı reddediyorum' diyerek kendisini yollara attı! Dünyayı tek başına gezen 70 yaşındaki kadın viral oldu

    Londra'da yaşayan 76 yaşındaki Molly Webster isimli ememkli bir kadın 37 yıllık eşinin vefat etmesinden sonra tek başına seyahatler planlamaya başladı. Eşiyle birlikte sık sık seyahatlere gittiğini ve kocasının vefatıyla birlikte bu alışkanlığından vazgeçmek istemediğini söyleyen Webster, aylarca süren planlamaların ardından 2020 yılında koronavirüs seyahat kısıtlamalarından önce Chennai, Mussoorie, Goa ve Kerala'yı ziyaret etti.

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    2021 ve 2022 yıllarında İspanya, Amsterdam ve Cape Town'a gittiğini söyleyen Webster, "Bu yaşta bile hala çok fazla tutkum var, hâlâ hiçbir şekilde kısıtlanmak istemediğimi hissediyorum. Hareket edebildiğim sürece seyahat etmek istiyorum. Seyahat etmek en iyi deneyim ve eğiticidir; yaşlandıkça bu daha da artar. Yaşlı ve yalnız olmak yerine, ileriye bakacağım çok daha fazla şey var" dedi.

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    2023'te Hindistan'ı ziyaret etmek ve Himalayalar yakınında vakit geçirmek gibi kendi deneyimlerini yaşamanın hayata daha pozitif bakmasına yardımcı olduğunu dile getiren Webster, "Diğer yaşlı veya emekli insanları yalnız seyahat etmeye teşvik ederim; eğer kendilerini formda hissediyorlarsa ve güvenli bir ülkeye gidiyorlarsa bunu tavsiye ederim. Gittiğim tüm yolculuklar arasında Himalayaların eteklerine gitmek büyüleyiciydi. Zaten maceracı bir zihnim var, bu yüzden deneyeyim diye düşündüm; yeni bir şey denemek ve yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    seyahat seyahat - tatil
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