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    4. Pandemi sırasında hobi olarak başlamışlardı! Nehrin dibine mıknatıs attılar: Öyle bir şey buldular ki... "Resmen hayatımızı değiştirdi"

    Pandemi sırasında hobi olarak başlamışlardı! Nehrin dibine mıknatıs attılar: Öyle bir şey buldular ki... "Resmen hayatımızı değiştirdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 12:18
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    ABD'deki bir çift mıknatıs imza attıkları keşifleri sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşmeye devam ediyor. James Kane ve Barbie Agostini pandemi sırasında hobi olarak başladıkları mıknatıs avı sayesinde birçok keşif yaptılar. YouTube'dan deneyimlerini paylaşan ikili son olarak gizemli bir kutu buldu. Kutuyu açtıklarında ise karşılarına 78 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 215 bin TL) nakit para çıktı.

    Pandemi sırasında hobi olarak başlamışlardı! Nehrin dibine mıknatıs attılar: Öyle bir şey buldular ki... "Resmen hayatımızı değiştirdi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan James Kane ve Barbie Agostini, pandemi sırasında vakit geçirmek için mıknatıs avı hobisi edindi. İkili sık sık nehirlere giderek mıknatıs takılı oltayla ilginç keşiflere imza attılar.

    Çift II. Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları, madeni paralar ve geçmişteki mücevherler gibi heyecan verici buluntularla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını görmek ve YouTube'da deneyim hakkında bir vlog yayınlamak için harekete geçti. Queens'teki Flushing Meadows Corona Park'ta mıknatıs balıkçılığı yapan çiftin mıknatıslarına gizemli bir kutu takıldı.

    İkili gizemli kutuyu açtıklarında ise 78 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 215 bin TL) nakit para buldu. Yerel haber kaynağı NY1'e konuşan James, "Daha önce çok sayıda kasa bulduk, bu tam olarak mıknatıs avcısının yaptığı şeydir ama bu bambaşkaydı. Resmen hayatımızı değiştirdi. Gördüklerimize inanamadık. Kendimizi kaybettik" dedi.

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