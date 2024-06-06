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    4. Skandal hareketine bulduğu çözüm daha da skandal! Bir köpeğe tecavüz ettiği videolar ortaya çıkmıştı... "Yasal olan bir yere taşınacağım"

    Skandal hareketine bulduğu çözüm daha da skandal! Bir köpeğe tecavüz ettiği videolar ortaya çıkmıştı... "Yasal olan bir yere taşınacağım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 09:45
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    X (Eski adıyla Twitter) ve Telegram'da müstehcen videolar yayınlayarak bir anda ünlenen Denise Frazier her daim masum olduğunu iddia etti. Bir köpeğe tecavüz ettiği videoları yayınladığı iddia edilen Frazier defalarca tutuklanmıştı. Sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında ise Frazier, "Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmaya çözüm olarak yasal olan bir eyalete taşınacağım. Bu çözümü bulabilecek kadar zekiyim" dedi.

    Skandal hareketine bulduğu çözüm daha da skandal! Bir köpeğe tecavüz ettiği videolar ortaya çıkmıştı... "Yasal olan bir yere taşınacağım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Denise Fraizer isimli genç bir kadın köpeklere tecavüz ettiği ve cinsel ilişkiye girmeye zorladığı görüntüleri ortaya çıkmasıyla doğal olmayan cinsel ilişki ve bir hayvana ağırlaştırılmış zulümle suçlanarak tutuklanmıştı.

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    Tutuklama kararının sonrasında serbest bırakıldığını X'ten (Eski adıyla Twitter) paylaşan genç kadın gönderisinde, "Beni serbest bıraktılar.Yaptığım hata, Mississippi'de köpek olayını yapmaktı. Bunun yasal olduğu bir eyalete taşınacağım. Bu çözümü bulacak kadar dahiyim" ifadelerini kullandı.

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