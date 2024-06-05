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    4. Otoyol kenarında elleri kesik çıplak kadın cesedi bulundu! Katilin sözleri şoke etti... "Sevdiğim bir şeyi buraya attım"

    Otoyol kenarında elleri kesik çıplak kadın cesedi bulundu! Katilin sözleri şoke etti... "Sevdiğim bir şeyi buraya attım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 14:26
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    Tayland'ın Mueang bölgesindeki Udon Ratthaya otoyolunun altında her iki eli de bileklerinden kesik halde çıplak bir kadın cesedi bulundu. Cansız bedeni bulmadan önce bir motorsikletli adamın çimlerle bir şeyler örtmeye çalıştığını fark eden adam polise haber verdi. Polise verdiği ifadesinde görgü tanıdığı katil olduğu iddia edilen motorsiklet sürücüsünün kendisine, "Sevdiğim bir şeyi buraya attım" dediğini söyledi.

    Otoyol kenarında elleri kesik çıplak kadın cesedi bulundu! Katilin sözleri şoke etti... "Sevdiğim bir şeyi buraya attım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Mueang bölgesindeki Udon Ratthaya otoyolunun altında 20'li yaşlarının başında olduğu ve üniversite öğrencisi olduğu sanılan genç kadın, gri bir çarşafa sarılmış , çöp ve çimenlerin arasına atılmış halde bulundu. Genç kadının cansız bedeninin her ikili eli de kesik ve tamamen çıplaktı.

    GÖRGÜ TANIĞI KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

    Sabah 5 civarında olay yerinde bir motorsiklet sürücüsünün çimlerle bir şeyleri gizlemeye çalıştığını fark ettiğini söyleyen 49 yaşındaki görgü tanığı Thongdaeng Bonsungnern, adamın fotoğrafını çekmeyi başardı. Thongdaeng'e göre motosikletçi gözlük takıyordu ve 30 yaşından büyük görünmüyordu.

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    Tayland ceset otoyol
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