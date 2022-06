LÖSEV'den, Sivas'ta lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı

SİVAS (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 81 ilde hayata geçirdiği "mutlu et" kampanyası kapsamında, Sivas'ta vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

LÖSEV, Türkiye genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban bağışları sayesinde "mutlu et" kampanyasını hayata geçirdi.

Vakıf, bu çerçevede yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Kampanya kapsamında Sivas Engelli Kültür Merkezi'ne gelen LÖSEV Kayseri Ofisi gönüllüleri, vakfa kayıtlı 50 hasta ve ailesine et ve et ürünlerinden oluşan kolileri teslim etti.

LÖSEV Kayseri Ofisi İdari İşleri Sorumlusu Nihat Karadeniz, vakfın artık sadece çocuklara değil, yetişkin tüm hastalara da yardım ulaştırdığını söyledi.

Karadeniz, kampanyanın vekaleten kurban bağışlarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Sosyal hizmet birimlerimize kayıt ailelerin durumları inceleniyor ve her aileye uygun yardım paketleri oluşturuyoruz. Bugün de Sivas'ta ailelerimize mutlu et paketlerini teslim ediyoruz." dedi.

Kırmızı etin lösemili hastalar için önemine dikkati çeken Karadeniz, "Bu hastaların tedavi sırasında vücut dirençleri önemli ölçüde düşüyor ve protein ağırlıklı ürünler tüketmeleri gerekiyor. Kırmızı et de bunların başında geliyor. LÖSEV olarak kurban döneminde vekaleten aldığımız kurban bağışları bu yüzden çok önemli." diye konuştu.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direnci azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

LÖSEV “Mutlu Et” Kayseri’de Devam Ediyor

LÖSEV Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. Sivas Engelli Kültür Merkezinin Önünde yapılan Et ve et ürünleri dağıtımında LÖSEV ‘e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. Hasta ve aileleri “ LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV ’e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun” dediler.

Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!

LÖSEV ’e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı.

Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi'ne gelen "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı.

İyilik Tırı ekipleri, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri, çocuklarla oyun oynayıp şarkılar söyledi.

LÖSEV Kayseri Ofisi Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya, İyilik Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını söyledi.

Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına yardım edip, yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bize kayıtlı ailelere kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Kayseri'ye geldi. Daha önce de farklı şehirlerdeydi, bundan sonra da farklı şehirlerde olacak. Tırımız, Anadolu'yu gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz."