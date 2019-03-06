Lotodan 8 milyar TL kazandı: Sırrını ilk kez açıkladılar

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir talihli sayısal lotodan 1.5 milyar dolar ( 8 milyar 66 milyon TL) kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre biletin satılmasından aylar sonra açıklama yapan yetkililer "Talihli, kendisinin o bayiye gitmesine sebep olan kararlarına hayret ediyor" diye konuştu.

Yetkililere göre talihli, Mega Millions kuponu almak için girilen sırada, arkasındaki bir kişinin önüne geçmesine izin verdi.

Yetkililer, kazanan numaraların makine tarafından rastgele oynandığını söyledi.

Yani talihlinin sırasını başkalarına vermesi onun milyarder olmasını sağladı.

Şanslı biletin satıldığı dükkanın sahibi de, alacağı 50 bin dolarla mağazasını yenileyeceğini belirtti.



