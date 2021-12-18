Lottie Moss cürretkar bikinisiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti

OnlyFans yıldızı Lottie Moss, Instagram’ın ateşini yükselten pozlar paylaşmaya devam ediyor. Yüzü olduğu markaya ait bir bikiniyle poz veren genç kadının, kasık dekolteli cesur bikinili poz hayranlarını mest etti.

Dünyaca ünlü top model Kate Moss’un üvey kız kardeşi olan Lottie Moss, ailesinin karşı çıkmasına rağmen yetişkin sitelerde hesap açarak müstehcen fotoğraf ve videolarını satarak küçük bir servet edindi.

23 yaşındaki model geçtiğimiz haftalarda sevgilisi The Vamps'ın yıldızı Tristan Evans ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde bir hayranının "ünlü olmayan biriyle çıkar mısın?" sorusuna, "Bu soruyu gerçekten tuhaf buluyorum, ama evet açıkçası bazı insanların aksine ünlü olmayan biriyle çıkarım." şeklinde yanıt vererek dikkatleri üzerine çekmişti.



