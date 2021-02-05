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Lottie Moss 'Ne tür bir lesbiyensin' diye sorup Sahara Ray'i öptü

05.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Lottie Moss 'Ne tür bir lesbiyensin' diye sorup Sahara Ray'i öptü

22 yaşındaki model Lottie Moss yine arkadaşını dudağından öptü. Lottie Moss 'Ne tür bir lesbiyensin' diye sorup Sahara Ray'i öpmesiyle gündemde.

Lottie Moss, yakın arkadaşı Sahara Ray'i dudağından öpünce olay oldu. Geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla öpüşen Moss koronavirüs sebebiyle tepki çekmişti ancak Moss yine yaptı yapacağını...

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Kısa süre önce Meksika'ya yaptığı bir iş gezisinin ardından Los Angeles'taki evine dönen Moss arkadaşı Sahara Ray ile Instagram'daki filtrelerle eğlendi.

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İkili, filtreyi kullandıktan sonra tutkuyla dudaklarını öpüştü ve "Ne tür bir lezbiyensin?" diye sordu.

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Moss ve Ray'in paylaşımları bazı takipçilerinden tepki alırken bazılarının ise beğenisini topladı.
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