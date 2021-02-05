Lottie Moss 'Ne tür bir lesbiyensin' diye sorup Sahara Ray'i öptü

Lottie Moss, yakın arkadaşı Sahara Ray'i dudağından öpünce olay oldu. Geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla öpüşen Moss koronavirüs sebebiyle tepki çekmişti ancak Moss yine yaptı yapacağını...

Kısa süre önce Meksika'ya yaptığı bir iş gezisinin ardından Los Angeles'taki evine dönen Moss arkadaşı Sahara Ray ile Instagram'daki filtrelerle eğlendi.

İkili, filtreyi kullandıktan sonra tutkuyla dudaklarını öpüştü ve "Ne tür bir lezbiyensin?" diye sordu.

Moss ve Ray'in paylaşımları bazı takipçilerinden tepki alırken bazılarının ise beğenisini topladı.





