Love Island/Aşk Adası yeni sezon başlar başlamaz olay oldu! Sahte orgazm taklidi sosyal medyayı salladı

Daha önce Türk oyuncu Ekin Su'nun katılıp şampiyon olduğu Aşk Adası yeni sezonuyla ekrana döndü.

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonuyla ilk günden gündem olmayı da başardı.

Müstehcen anların eksik olmadığı yarışmada yarışmacılar gelir gelmez ateşli bir oyun sayesinde kendilerini gösterdi.

Herkesin birbirini öptüğü yarışmada George Fensom'dan yeni arkadaşlarının önünde 'orgazm numarası yapması' istendi.

Çekinmeden taklit yapan yarışmacının o anları sosyal medyada dalga konusu oldu.



Yarışmanın ilk bölümü büyük ilgi gördü. Çoğu seyirci "İyi bir ilk bölüm, oyuncu kadrosuna bayıldım, değişiklikler ve şaşırtmalar" diyerek sezona destek verdi.



