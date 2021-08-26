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  4. Love Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söyledi

Love Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söyledi

26.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island son dönemlerde İngiltere'nin en çok konuşulan programlarından bir tanesi. Final yapan yarışma konuşulmaya devam ediyor. Yarışmacı Kaila Troy ilginç iddialarıyla dikkat çekti.

Love Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söyledi

İngiltere yapımı olan Love Island programıı gündemden düşmüyor. Bir adadaki evde yaşayan ve aradıkları aşkı bulmak için ellerinden geleni yapan yarışmacılar genellikle müstehcen hareketleriyle gündeme geliyor.

Bu yıl yaşanan onca iddialı bölümden sonra program geçtiğimiz hafta final yaptı. Ancak programın finalinin ardından yarışmacılar yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak DJ Kaila Troy, bu yılki Love Island serisinde Casa Amor villasında neden çok görünmediğine dair açıklamalar yaptı.

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Troy Love Island finalisti Teddy Soares ile bir bağlantısı olduğunu kabul etti, ancak yapımcıların sahneleri yayınlamadığını iddia etti.

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Güzel yarışmacı Teddy'nin kendisiyle sık sık konuştuğunu ve kendisiyle birkaç kez flört ettiğini, ancak görüntülerin hiç gösterilmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
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