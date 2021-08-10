Love Island yarışmasında olay bitmiyor! "Cinsel ilişkiye girdiler" iddiası

İngiltere'nin Biri Bizi Gözetliyor'u Love Island'da yaşananlar izleyicileri şoke ediyor. Erotizm sınırlarında dolaşan yarışmada olaylar bitmiyor.

Love Island yarışmasında son olarak bir kadın yarışmacının göğsü sansürlenmemiş ve yanlışlıkla ekranda gösterilmişti. Bu anlar büyük tepki çekmiş ve gündem olmuştu.

Yarışmada şimdi de öne çıkan çiftlerden Liam ve Millie'nin gece yarısı görüntüleri konuşuluyor. Yatma saatinde yorganın altındaki görüntüler izleyicileri rahatsız etti. Pek çok izleyici ikilinin cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor.

Kanal konu hakkında henüz açıklama yapmazken izleyiciler "Millie ve Liam sevişiyor muydu yoksa sadece ben mi gördüm?", "Millie ve Liam sadece seks mi yapıyorlardı?" yorumlarını sosyal medyada paylaştı.

