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Love Island yarışmasında olay bitmiyor! "Cinsel ilişkiye girdiler" iddiası

10.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'da olaylar bitmiyor. Love Island yarışmacıları Liam ve Millie'nin cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

İngiltere'nin Biri Bizi Gözetliyor'u Love Island'da yaşananlar izleyicileri şoke ediyor. Erotizm sınırlarında dolaşan yarışmada olaylar bitmiyor.

Love Island yarışmasında son olarak bir kadın yarışmacının göğsü sansürlenmemiş ve yanlışlıkla ekranda gösterilmişti. Bu anlar büyük tepki çekmiş ve gündem olmuştu.

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Yarışmada şimdi de öne çıkan çiftlerden Liam ve Millie'nin gece yarısı görüntüleri konuşuluyor. Yatma saatinde yorganın altındaki görüntüler izleyicileri rahatsız etti. Pek çok izleyici ikilinin cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor.

Kanal konu hakkında henüz açıklama yapmazken izleyiciler "Millie ve Liam sevişiyor muydu yoksa sadece ben mi gördüm?", "Millie ve Liam sadece seks mi yapıyorlardı?" yorumlarını sosyal medyada paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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