Love Island izleyicilerinden tepki yağıyor! Yarışmacının göğsünü sansürlemediler

İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island sınırları zorlamasıyla biliniyor. Kameralara rağmen sınırların zorlandığı programda bazı anlar sansüre uğruyor bazı anlar ise fazla müstehcen olduğu için kesiliyor.

Ancak yarışmada bu sefer yapım ekibinin de dikkat etmediği bir olay yaşandı. Love Island son bölümde bir yarışmacının göğüsleri çıplak halde ekrana yansıdı.

Love Island takipçileri bu olay karşısında şoke oldu ve sosyal medyada "Yok artık" yorumları yaptı. Havlunun kaymasıyla göğüsleri ortaya çıkan yarışmacının bu halinin sansürlenmemesi tepki çekti.

İzleyiciler, bu hataya "Yani, yuh, yapımcıların gözden kaçırdığı kameraya tam olarak çıkan memeden kimse bahsetmeyecek mi?" diyerek tepki gösterdi.



