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Love Island izleyicilerinden tepki yağıyor! Yarışmacının göğsünü sansürlemediler

06.08.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandalların yarışması Love Island yine olay oldu. Love Island son bölümde ekrana yanlışlıkla bir kadının çıplak göğüsleri geldi. Love Island izleyicileri bu durum karşısında şoke oldu.

Love Island izleyicilerinden tepki yağıyor! Yarışmacının göğsünü sansürlemediler

İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island sınırları zorlamasıyla biliniyor. Kameralara rağmen sınırların zorlandığı programda bazı anlar sansüre uğruyor bazı anlar ise fazla müstehcen olduğu için kesiliyor.

Ancak yarışmada bu sefer yapım ekibinin de dikkat etmediği bir olay yaşandı. Love Island son bölümde bir yarışmacının göğüsleri çıplak halde ekrana yansıdı.

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Love Island takipçileri bu olay karşısında şoke oldu ve sosyal medyada "Yok artık" yorumları yaptı. Havlunun kaymasıyla göğüsleri ortaya çıkan yarışmacının bu halinin sansürlenmemesi tepki çekti.

Ekran Alıntısı

İzleyiciler, bu hataya "Yani, yuh, yapımcıların gözden kaçırdığı kameraya tam olarak çıkan memeden kimse bahsetmeyecek mi?" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
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