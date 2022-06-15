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Love Island'ın iddialı yarışmacısı Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'de tartışma yarattı! Kasıtlı mı yaptı?

15.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island'ın iddialı yarışmacısı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiliz basınında gündemden düşmüyor. Genç oyuncu yarışmada çalkantılı bir ilişki yaşadığı Davide Sanclimenti'nin sırtından düşünce sosyal medyada tartışma yarattı. Çoğu kişi Sanclimenti'nin, Ekin Su'yu bilerek düşürdüğünü düşünmekte.

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu Love Island'da Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu gündemden düşmüyor.

Salı akşamı yayınlanan bölümde Davide Sanclimenti , Ekin-Su Cülcüloğlu ile ilişkileriyle ilgili şüphelerini dile getirmesinin ardından oynanan oyunda onu düşürünce sosyal medya çalkalandı.

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İzleyiciler Davide'i Ekin Su'yu kasten düşürmekle suçladı.

Bölümün başlarında, Davide, ilişkileri yavaşlatmak istediğini söyleyerek, ilişki hakkındaki şüphelerini dile getirmişti. Olayın ardından Ekin Su, Davide'in çabasızlığı üzerine gözyaşlarına boğuldu.

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Ama daha sonra, yeni yarışmacı Jay Younger villaya girince tam da kendisinin tipi olduğunu gören Cücüoğlu neşelendi. Davide ile birlikte olmasına rağmen, yatırım analistiyle flört etmek için hiç vakit kaybetmedi.

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