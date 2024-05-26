Love Island'ın şampiyonu Ekin Su itiraf etti! Telefonda müstehcen mesajları bulmuş

Müstehcen anlarıyla İngiltere'de çok konuşulan Love Island yarışmasına bir Türk oyuncu katılmıştı. 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olmuştu.

Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu ancak ayrılığa fazla dayanamamışlardı.

İkili bir kere daha barışıp ardından kısa süre sonra ayrıldı. Ekin Su ilişkisine dair ilk kez açık açık konuştu. Davide'nin bitmek bilmeyen aldatmacasının ocak ayında sona eren 18 aylık ilişkilerinin nasıl kötü sonuçlanmasına yol açtığını anlatan Ekin Su çok kırıldığını itiraf etti.

"YALNIZ KALMAKTAN KORKUYORDUM"

“Davide aleyhindeki iddialara asla inanmak istemedim ama insanlar bana sürekli aldatıldığımı söylerdi. Yalnız kalmaktan çok korkuyordum ve onsuz Ekin-Su'nun kim olacağını bilmiyordum” diyen Ekin Su devamında ise sevgilisinin telefonunda müstehcen mesajları bulduğunu açıkladı.

Türk oyuncu "Aslında Davide'nin telefonunda Manchester'daki dairesinde kapüşonlularını giyen iki sarışın kızın fotoğrafını gördüm. Aslında bir yılbaşı partisinde kızlardan biriyle tanıştırılmıştım" dedi.





