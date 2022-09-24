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  4. Love Island’ın yıldızı Millie Court ayrılığının ardından cesur pozlar verdi! Duşun altından paylaştı

Love Island’ın yıldızı Millie Court ayrılığının ardından cesur pozlar verdi! Duşun altından paylaştı

24.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Love Island programına katılan Millie Court, Liam Reardon ile yaşadığı aşkla yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Liam Reardon ile yaşadığı ilişkiye noktaya koyan Court cesur paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 24 yaşındaki fenomen isim beyaz bir tulum giyerek duşun altında çekilen pozlarını paylaştı.

Love Island’ın yıldızı Millie Court ayrılığının ardından cesur pozlar verdi! Duşun altından paylaştı

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island’ın geçen yılki sezonunda boy gösteren Millie Court, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erkek ve kadın yarışmacıların bir evde birlikte yaşayarak aşkı aradıkları Love Island yarışması seksi sahneleriyle popüler olmayı başarmıştı. Programda Liam Reardon ile aşk yaşayarak gündeme gelen Millie Court, yarışmayı birinci olarak tamamladıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Programın sonrasında bir süre daha ilişkileri devam eden Reardon ve Court ayrıldıklarını açıklamıştı. Ayrılık açıklamasının sonrasında Millie Court’in sosyal medya paylaşımı adeta nefesleri kesti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Beyaz bir tulum tercih eden Millie Court, banyoda duşun altın çekilen pozlarını paylaşarak takipçilerinden tam not aldı. İç çamaşırı kullanmayan Millie Court gönderisine, “Bugünün tahmini: Sağanak” notunu eklerek bir bulut emojisi koydu.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine “Çok fazla iyi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu fotoğraflar mükemmel” yorumunu ekledi.

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Love Island sosyal medya yaşında
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