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Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...

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Ülkelerin kültürlerini tanımak, yemeklerini denemek ve tatmakla başlar. Dünya mutfakları arasında zengin yemek seçenekleri ile Orta Doğu ilk sırada yer alır. Lübnan Ege, Akdeniz ve Arap mutfağı karışımı olarak oldukça farklı damak tatlarına hitap eder. Özel misafirlerin sofralarında yıldız bir yemek olan babagannuş lezzeti ile herkesi büyüler.

Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...

Büyük Suriye bölgesinin geleneksel lezzetlerinden oluşan Levant mutfağının en önemli üyelerinden biri babagannuştur. Bir mutfağın her zaman vazgeçilmezi olan patlıcan, babagannuşta lezzetine lezzet katar. Yemek, hem oldukça hafif hem de besleyici olduğu için sıklıkla tercih edilir. Patlıcan ve tahinin buluşma noktası etkileyici bir lezzete dönüşür.

LEZZETİ HAFİF YAPIMI KOLAY TARİFİN MALZEMELERİ

Yaklaşık 4 kişilik Lübnan usulü babagannuş tarifinin malzemeleri:

  • 2-3 adet büyük boy patlıcan

  • 1/3 su bardağı tahin

  • 1/4 su bardağı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 2-3 diş doğranmış sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul ya da toz biber

    Servis etmek için ise:

  • Üzerinde gezdirmek için sızma zeytinyağı

  • İnce kıyılmış maydanoz

  • Bir tatlı kaşığı çam fıstığı

MEZE VE SALATA BİR ARADA: BABAGANNUŞ NASIL YAPILIR?

  • İlk adımınız patlıcanları yıkayıp kurulamak olur.

  • Sonrasında, patlıcanları dilerseniz fırında dilerseniz de ocakta aparat üzerinde közleyebilirsiniz.

  • Patlıcanların kabuklarını soyup rastgele büyüklükte parçalayarak tahin, kimyon, sarımsak, limon suyu ve diğer malzemeler ile birlikte robottan macun kıvamına gelinceye kadar geçirebilirsiniz.

  • Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve pul ya da toz biberi de ekleyebilirsiniz.

  • Bir yandan, çam fıstıklarını tavada pembeleşinceye kadar kavurabilirsiniz.

  • Hazırladığınız lezzetin üzerini önce ince kıyılmış maydanoz ve çam fıstıklarını serpip daha sonra sızma zeytinyağını gezdirmelisiniz.

    • TARİFİN LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTALARI!

    Babagannuş tarifinin gerek sunum gerek tat açısından büyüleyiciliğini artırmak isterseniz püf noktalara dikkat etmeniz gerekir.

    • Közlenmiş patlıcanları sıcak sıcak bir borcama koyup üzerini streç filmle kapadıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekletirseniz, kabuklarını çok daha kolay bir şekilde soyabilirsiniz. Bir diğer soyma pratiği de, közlenmiş patlıcanların tepesine bıçağın tersiyle hafif hafif dokunmaktır. Patlıcanları soyarken kaşıktan yardım alabilirsiniz.

    • Patlıcanları fırında közlemek isterseniz, önceden 180 dereceye getirilmiş fırına atıp yarım saat pişirebilirsiniz.

    • Köz tavası da yemek yapma sürenizi kısaltabilir.

    • Sarımsak yerine sarımsak tozu kullanarak hazırlanma aşamanıza pratiklik kazandırabilirsiniz.

    • Babagannuş tarifinizin içerisine nar ekşisi ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz.

    • Sunumunuzu damak tadınıza göre küçük küçük siyah zeytin, soğan dilimleri ya da susamla renklendirebilirsiniz. Pide ekmeği ile servis ederek sevdiklerinize hem gözünü hem karnını doyuran etkileyici bir lezzet ikram edebilirsiniz.

    • Lezzeti ve görselliği ile sofralarınıza dinamizm katan soğuk meze babagannuş, püf noktaları doğru bir şekilde uygulandığında damak tadınıza farklı bir heyecan katar. Tadına doyum olmayan bir yemek tarifi için kolları hemen sıvamanızda fayda vardır.
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