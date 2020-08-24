Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...

Büyük Suriye bölgesinin geleneksel lezzetlerinden oluşan Levant mutfağının en önemli üyelerinden biri babagannuştur. Bir mutfağın her zaman vazgeçilmezi olan patlıcan, babagannuşta lezzetine lezzet katar. Yemek, hem oldukça hafif hem de besleyici olduğu için sıklıkla tercih edilir. Patlıcan ve tahinin buluşma noktası etkileyici bir lezzete dönüşür.

LEZZETİ HAFİF YAPIMI KOLAY TARİFİN MALZEMELERİ

Yaklaşık 4 kişilik Lübnan usulü babagannuş tarifinin malzemeleri:

2-3 adet büyük boy patlıcan

1/3 su bardağı tahin

1/4 su bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 diş doğranmış sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul ya da toz biber Servis etmek için ise:

Üzerinde gezdirmek için sızma zeytinyağı

İnce kıyılmış maydanoz

Bir tatlı kaşığı çam fıstığı

MEZE VE SALATA BİR ARADA: BABAGANNUŞ NASIL YAPILIR?