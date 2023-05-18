Lucas Moura transferi için Tottenham'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lucas Moura'ya veda etti. 2018 yılından beri İngiltere'de top koşturan Lucas Moura, sezon sonunda yuvasından ayrılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu takım arayışlarına başladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Lucas Moura kulüp arayışlarına başladı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Lucas Moura, sezon sonunda bedava olarak istediği kulübe gidebilecek. Bu sezon Tottenham formasıyla 17 maça çıkan Lucas Moura, gol ve asist katkısı yapamamıştı.

BREZİLYA'DAN BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Ülkesi Brezilya'dan birçok talibi olan Lucas Moura, kariyerini öncelikli olarak Avrupa'da sürdürmek istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme yapacak yıldız oyuncu için eşit derecede ihtimal veriliyor.



