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Lucas Moura transferi için Tottenham'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18.05.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Lucas Moura ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Tottenham, diğer takımları da iştahlandırdı.

Lucas Moura transferi için Tottenham'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Lucas Moura

Lucas Moura

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lucas Moura'ya veda etti. 2018 yılından beri İngiltere'de top koşturan Lucas Moura, sezon sonunda yuvasından ayrılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu takım arayışlarına başladı.

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20:00 31'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Trabzonspor Trabzonspor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

915767

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Lucas Moura kulüp arayışlarına başladı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Lucas Moura, sezon sonunda bedava olarak istediği kulübe gidebilecek. Bu sezon Tottenham formasıyla 17 maça çıkan Lucas Moura, gol ve asist katkısı yapamamıştı.

BREZİLYA'DAN BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Lucas-Moura

Ülkesi Brezilya'dan birçok talibi olan Lucas Moura, kariyerini öncelikli olarak Avrupa'da sürdürmek istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme yapacak yıldız oyuncu için eşit derecede ihtimal veriliyor.


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fenerbahçe galatasaray lucas moura premier lig yaşında sezon ekipleri

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