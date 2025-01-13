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Lucas Torreira'dan duygusal paylaşım! Taraftarlar ayağa kalktı... 'Ayrılıyor mu?'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 13:25
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Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Lucas Torreira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı taraftarları korkuttu. Torreira vatandaşı Muslera ile bir kare paylaşırken duygusal da bir not düştü. İşte detaylar...

Lucas Torreira'dan duygusal paylaşım! Taraftarlar ayağa kalktı... 'Ayrılıyor mu?'
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Torreira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları korkuttu.

Yıldız oyuncu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ülkesine döneceği iddia edilen Fernando Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

'BABA, KARDEŞ, ARKADAŞ...'

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Kişisel sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte fotoğrafını paylaşan Torreira "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası... Seni seviyorum." notunu paylaşımına bıraktı.

'AYRILIYOR MU?'

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Torreira'nın bu paylaşımının ardından taraftarlar Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimalinin arttığını konuşmaya başladı.

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transfer Lucas Torreira son dakika ayrılık galatasaray muslera
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