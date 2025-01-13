Lucas Torreira'dan duygusal paylaşım! Taraftarlar ayağa kalktı... 'Ayrılıyor mu?'

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Torreira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları korkuttu.

Yıldız oyuncu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ülkesine döneceği iddia edilen Fernando Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

'BABA, KARDEŞ, ARKADAŞ...'

Kişisel sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte fotoğrafını paylaşan Torreira "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası... Seni seviyorum." notunu paylaşımına bıraktı.

'AYRILIYOR MU?'

Torreira'nın bu paylaşımının ardından taraftarlar Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimalinin arttığını konuşmaya başladı.