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  4. Lucas Torreira için ciddi talip! Uruguaylı oyuncu gidiyor... Resmen açık çek sundular

Lucas Torreira için ciddi talip! Uruguaylı oyuncu gidiyor... Resmen açık çek sundular

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 16:56
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği merak ediliyor. Uruguaylı yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Lucas Torreira için ciddi talip! Uruguaylı oyuncu gidiyor... Resmen açık çek sundular
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden o isme Arjantin'den sürpriz bir talip çıktı.

HER SEÇENEĞE HAZIRLAR

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Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors'ın bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Sarı Kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacağı belirtildi.

GÜNCEL DEĞERİ 15 MİLYON

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Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

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transfer galatasaray
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