Lucas Torreira'ya pusunun fotoğrafı çıktı! Sessizce böyle beklemiş

Galatasaraylı Lucas Torreira dün İstanbul'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği tespit edildi ve adliyeye sevk edildi.

MERDİVENDE PUSU

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen saldırganın bir yeni görüntüsüne daha ulaşıldı. Saldırı öncesi bir hayranıyla fotoğraf çektiren yıldız oyuncunun aynı karesinde saldırgan da yer aldı.

Saldırganın arkadaki merdivende Torreira'yı izlediği, saldırı için vakit kolladığı belirlendi.

İşte o fotoğraf;

NE OLMUŞTU?

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.