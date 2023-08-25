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Lucescu'nun olay yaratan açıklamalarına Beşiktaş cephesinden cevap geldi!

25.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, dün oynanan maçta Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'a avantajlı dönmüştü. Karşılaşma sonrası agresif bir tavır takınan Lucescu'dan olay yaratacak bir açıklama gelmişti. Bu açıklamaya Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Masuaku cevap verdi.

Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş ile Lucescu arasında sinirler gerilmiş durumda. Rumen teknik adamın maç sonunda yaptığı açıklamaya siyah-beyazlı cepheden cevap geldi.

"AFRİKA MİLLİ TAKIMI'NA KARŞI OYNADIK"

lucescu

Maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demiş ve sosyal medyada yoğun tepki çekmişti.

MASUAKU CEVAP VERDİ

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Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Rumen teknik adamın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu açıklama problemli değil mi?" diyerek cevap verdi.

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