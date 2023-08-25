Lucescu'nun olay yaratan açıklamalarına Beşiktaş cephesinden cevap geldi!

Beşiktaş ile Lucescu arasında sinirler gerilmiş durumda. Rumen teknik adamın maç sonunda yaptığı açıklamaya siyah-beyazlı cepheden cevap geldi.

"AFRİKA MİLLİ TAKIMI'NA KARŞI OYNADIK"

Maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demiş ve sosyal medyada yoğun tepki çekmişti.

MASUAKU CEVAP VERDİ

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Rumen teknik adamın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu açıklama problemli değil mi?" diyerek cevap verdi.

