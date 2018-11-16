Lucescu: Sonuçlardan çok yeni bir ekip yaratma düşüncem var

Oynadıkları her maçın çok önemli olduğuna dikkat çeken Mircea Lucescu, "Yeni bir ekip yarattığımız doğru. Oyuncularımızın tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Zannediyorum Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Bu geleceğin, bu ekibe ait olduğunu gösterir. Tabii sonuç almamız lazım. Sonuçlar performansınızı yukarıya çeker. Yarınki maçın öneminin bilincindeyiz. Bazı oyuncularımız müsait değildi. Elimizdeki kadro işin öneminin farkında" diye konuştu.

"BURAK'I ALMAK İSTEDİM ANCAK SON OLAYLARDAN DOLAYI MÜMKÜN OLMADI"

Enes Ünal'ın yerine Burak Yılmaz'ı kadroya dahil edeceğini ancak son olaylardan sonra mümkün olmadığını belirten Lucescu, "Stockholm'deki gibi seyirci desteği bekliyoruz. Bu genç ekibin seyircinin itmesine ihtiyacı var. 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi üst seviyelere geldi. Cengiz gibi, Okay gibi isimler yukarı çıktı. Bundan önceki Milli takımı bir yerlere getirdi. Şimdi gençlerle daha ileriye getirmek istiyoruz. Emre Akbaba bizim için önemli bir oyuncuydu. Burada olmaması üzücü, oyunumuz içinde önemli bir yeri var. Mehmet Topal ameliyat olduğu için maça hazır değil. Enes'in bir sağlık sıkıntısı var. Burak'ı almak istedim ancak son olaylardan dolayı mümkün olmadı. Umut'u almak istedim o da 34 yaşında. Ama çok iyi bir ekibim var. Tecrübe lazım. Genç bir ekibim var ama memnunum. Oynadığımız bütün maçlarda oyunun hakimi bizdik. Bireysel hatalardan goller yiyoruz. Sonuca ihtiyacımız var. Sonuç aldığımız zaman bu ekip çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.