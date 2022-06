Lucid (Lüsid) Rüya Nedir? Lucid Rüya Kontrol Etme Yöntemleri Nelerdir?

Bu anları rüyamızda yaşarken tamamen kendimizi gerçeklik içinde hissederiz yani rüya içinde olduğumuz aklımıza gelmez. (Aklına gelenler mutlaka olmuştur ama genelde rüyada olunduğu akla geldiği an ani bir şekilde rüyanın bitişi ve uyanış gerçekleşir.) İşte tam da bu noktada rüyada olduğunuz aklınıza gelir, bilincinizi sağlar ve rüyada kalmayı başarırsanız ne mi olur? İşte o an lucid rüya evrenine hoş geldiniz.

Lucid rüya nasıl görebilirim sorusunu açıklamadan önce lucid rüyayı genel hatlarıyla tanımlayalım. Lucid rüya kısaca, rüyayı bilinçli bir şekilde kontrol etmektir. Türkçe anlamı “aklı başında rüya”dır. Sonsuz rüya âleminde istediğiniz gibi hareket edebilmek ve gerçek hayatta yapamadıklarınızı yapabilme fikri cazip geldiyse bu konu hakkında edineceğiniz bilgiler aydınlanma yaşamanızı sağlayabilir.

NOT: Sonsuz rüya alemi derken bilinçaltının ve insan beyninin sonsuzluğundan bahsediyoruz. Gerçek hayatta görmediğiniz, duymadığınız şeyleri rüyanızda da görüp duyamayacağınız gibi lucid rüya evreninde de görüp duyma şansınız yok. Kısacası sınır sizsiniz.

Lucid Rüya için Gerekenler: İnanç ve Sabır

Lucid rüyayı kimler görür sorusunun karşılığını inançlı ve sabırlı kişiler doldurur. Öncelikle her şeyin bir kuralı olduğu gibi elbette lucid rüyanın da kuralları var. Her şeyden önce inanç ve sabır gerekli. Sakın ola ki “ben lucid rüya işini 1 gecede çözerim” gibi basit bir şey zannetmeyin. Elbette her insan için zaman dilimleri farklılıklar gösterebilir, kimi insan 1 ayda, kimi 1 haftada, kimi daha uzun veya kısa sürelerde bunu başarabilir. Hatta böyle bir özelliğe doğuştan sahip olan insanlar bile var.

Lucid Rüya Nasıl Kontrol Edilir?

Çok çeşitli lucid rüya kontrol çeşitleri vardır. Biz bunları en etkili yani kesin sonuç getirecek, aynı zamanda daha meşakkatli olandan, en az etkili ama uygulaması daha kolay olana doğru sıralayacağız.

Günlük Tutma Metodu

Bu metodda gerekenler kalem, defter ve sabır. Uyumadan önce başucunuza bir defter ve kalem koyun. Her sabah uyandığınızda gece gördüğünüz rüyalarınızı aklınıza gelen tüm ayrıntılarıyla yazın. Buna her gün elinizden geldiğince aksatmadan devam edin. Gün geçtikçe fark edeceksiniz ki rüyalarınızın ayrıntılarını daha fazla hatırlıyorsunuz. Ve bir gün emeklerinizin karşılığı olarak rüya anınızda bu rüyayı da yarın uyanınca not edeceğim veya işte tekrar rüyadayım gibi bir düşünce belirecek. O an rüyadasınız ve bilinçlisiniz, gerisi hayal gücünüze kalmış.

Hatırlama Metodu

Bu metodda kendinize bir nesne veya renk belirleyin. Mesela sürekli taşıdığınız bir aksesuarı seçebilirsiniz. Diyelim ki bu aksesuar saat. Gerçek hayatta gün içinde her saate baktığınızda kendinize “ben şu an rüyada mıyım” diye sorun. Rüyada olmadığınız için kendinize hayır cevabını verin.

Bunu günlerce tekrarlayın. Ta ki rüyanızda saatinize bakıp ben şu an rüyada mıyım diye sorduğunuzda rüyada olduğunuzu fark edene kadar. Aynı şekilde bunu bir renge de uyarlayabilirsiniz. Örneğin kırmızı rengi her gördüğünüzde kendinize rüyada mıyım diye sorarak.

Gerçeklik Metodu

Bu metodu gerçek hayatta uyguladığınızda hissettiğiniz duyguları, rüyanızda uyguladığınızda hissetmemeyi fark ederek lucid rüyaya geçiş olarak tanımlayabiliriz. Örnek verirsek gerçek hayatta tırnağınızı parmağınıza sert bir şekilde batırın. Doğal olarak acı hissettiniz. Fakat bunu rüyada durduk yere kendinize uygularsanız acı hissetmezsiniz ve rüyada olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Bir başka türü de şöyle ki; bir avucunuzu iyice açın, diğer elinizin işaret parmağını avucunuzun ortasına bastırın çekin. Doğal olarak parmağınız avucunuza çarpıyor ve duruyor. Fakat rüyada büyük ihtimalle parmağınız avucunuzu delip diğer tarafa geçecek ve bilinciniz açılarak lucid rüya görenler arasına katılacaksınız.

REM Metodu

Rem uykusu rüya gördüğümüz andaki uyku evresidir. Beynimizi kandırarak rem bölgesinde kontrolü ele geçirmek zor fakat imkansız değil. Bunun için gerçekten uykunuzun olduğu ve yorgun olduğunuz bir zaman gerekli. Sıcak ve gevşetici bir duştan sonra en rahat kıyafetlerinizle (iç çamaşırları ile rahat hissediliyorsa daha iyi olur) yatağınıza girip 5 saat sonra alarm yardımı ile uyanacaksınız.

Uyandıktan sonra yataktan çıkıp ayılmanız gerek, bunu yüzünüzü yıkayarak da sağlayabilirsiniz fakat bu sizi tamamen ayıltacağı için asıl sağlıklı olan pencere veya balkona çıkarak temiz hava almak.

Bir diğer kilit nokta ise en az 10 dakika ayık kalmanız gerek. Gerekenleri yaptıktan sonra tekrar yatağınıza döndüğünüzde sırt üstü yatın gözlerinizi kapatın, bilincinizi kaybetmemeye çalışarak uyumaya çalışın. Bilincinizi kaybetmeden uyumanız gerek ki tam bilinç arası kısmında rüyanızın kontrolünü ele geçirebilesiniz.

Kendinizi devamlı telkin edin. Kafanızda devamlı rüyamı kontrol ediyorum, şu an rüyadayım, bu bir rüya farkındayım gibi cümleler kurun. Eğer ilk geceden başarabilirseniz ne ala fakat başaramazsanız 1 kere daha deneyip tekrar olmadıysa daha garanti olan diğer metodları deneyin.

Lucid Rüya Zararları

Lucid rüya yapmadan önce buna bağımlı olmayacağınıza kendinize söz vermelisiniz. Lucid rüyanın en büyük zararı gerçek hayattan kopup devamlı lucid rüya alemine girme isteğidir. Bunun dışında beyin ve kalp normalden fazla çalışır. Kalp hastalığınız, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa, yaşınız 40 üstüyse lucid rüya yapmanız tavsiye edilmez.

Lucid Rüya Deneyimleri

Lucid rüya deneyimleri kişiden kişiye göre çok farklılıklar gösterir. Lucid rüya kontrol edenlerin çoğunluğu elbette gerçek hayatta yapılması imkansız şeyleri yapmıştır. Lucid rüyanın tadını en iyi kimler çıkarır derseniz bu sorunun cevabı şüphesiz hayal gücü en geniş olanlar.

Gerçek dünyadan kopuk, zamandan ve mekandan bağımsız, tamamen sınırsız ve özgür bir dünyadasın, yapacakların kimseyi etkilemiyecek ve zarar vermeyecek. Şimdiye kadar içine gömdüğün tüm duygularını deşarj etme zamanın geldi.

Kendi lucid evreninde ister Superman ol kahramanlık yap, ister büyük bir komutan ol ordularını yönet, ülkeler fethet, istersen uzaya çık dünyayı seyret. Kendinizi kaptırmadan sınırınızı bilerek eğlenmeniz dileğiyle.

Dipnot: Lucid rüyanın en büyük yararı insanların ufkunu genişletmesidir. Nasıl oluyor bu derseniz en başta da belirttiğimiz üzere lucid rüyada sınırın insanın kendisidir. İnsan lucid rüyada daha fazla şey yaşamak için daha fazla okuyup daha fazla bilgi sahip olmak isteyebilir. Sonuçta insan ne kadar okur ve bilirse hayal gücü o kadar genişler ve rüyaları o derecede çeşitli olur. Doğal olarak bu lucid rüya alemine de yansır ve insanın lucid rüyadaki gezeceği göreceği yerler, yani özgürlüğü artar.