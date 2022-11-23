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Lugano konuşurken paylaştı! "Zalim!"

23.11.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'a gitti. Lugano burada TRT'ye açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe için de konuştu. Süper Lig'de Lugano ile rakip olarak birçok kez karşı karşıya gelen Batuhan Karadeniz Lugano'nun röportajı esnasında bir paylaşımda bulundu.

Lugano konuşurken paylaştı! "Zalim!"

Bu sezon Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ülkesi Uruguay için konuşan Lugano, "Uruguay'ın son Dünya kupalarında olduğu gibi bu kupada da adından söz ettirme ihtimali var. Katar'da kendilerini yukarıya taşıyabilirler. İlk maç bana göre en zoru. Çünkü bazı isimler konusunda eksiklik yaşıyoruz. Godin, Caceres, Cavani gibi. İlk maça bağlı her şey. Gruptan çıkınca Brezilya gibi bir rakiple karşılaşabiliriz. Bu yüzden ilk maç çok önemli, gruptan çıkmamız gerekiyor. Gruptan birinci çıkamazsak büyük bir ihtimalle kupanın en büyük favorilerinden biri olan Brezilya ile karşılaşacağız. Ama yine Uruguay'ın onları kupa dışına itecek gücü var." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA İHTİYAÇ VAR"

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Eski takımı Fenerbahçe'yi takip edip etmediği sorulan Uruguaylı futbol adamı, "Tabii ki her zaman izliyorum. İyi sonuçlar almaya devam ediyorlar. Jesus, dünya çapında tecrübeli ve mental açıdan sağlam bir teknik direktör. Şu anda her şey yolunda gidiyor onlar için. Çok fazla taktik konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe hepimizin bildiği üzere saygı duyulması gereken bir ekip. Jesus saygı duyulması gereken bir teknik direktör. Türkiye'de çalışmak baskılar yüzünden kimi zaman zor olabiliyor. Fenerbahçe bu şekilde iyi sonuçlar almaya devam ederse şampiyon olacaktır. Biraz uzun zaman oldu. Takımın şampiyonluğa ihtiyacı var" dedi.

BATUHAN KARADENİZ'DEN PAYLAŞIM!

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Daha önce birçok Süper Lig karşılaşmasında Lugano ile rakip olarak mücadele eden ve karşı karşıya gelen Batuhan Karadeniz, Uruguaylı savunmacının açıklamaları esnasında sosyal medya hesabından, paylaşımda bulundu.

"ZALİM!"

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Batuhan Karadeniz Lugano'nun röportaj verdiği esnada fotoğraf çekti ve bu fotoğrafa "Oramı buramı az çizmedin, zalim" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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