Lugano maçı öncesi Ali Koç ve yönetimi sevindiren haber geldi!

30 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TRİBÜNDEKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleye az bir zaman kala stattaki tadilat ve restorasyon çalışmaları sona erdi.

Fenerium Alt Tribünü’ne 20 yeni loca inşa eden sarı-lacivertliler ayrıca Maraton Alt E Tribününü de VIP’ye çevirdi.

7 MİLYON EURO'LUK GELİR

Locaların satışından 4 milyon euro gelir elde eden yönetim VIP koltuklardan ise yaklaşık 120 milyon TL kazandı.

Yapılan satışlar sonrası sarı-lacivertliler toplamda 7 milyon euroyu kasasına koydu