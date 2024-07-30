SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Lugano maçı öncesi Ali Koç ve yönetimi sevindiren haber geldi!

Lugano maçı öncesi Ali Koç ve yönetimi sevindiren haber geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 09:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de mücadele öncesi tadilat ve restorasyon çalışmaları sona ererken, sevindiren bir haber geldi.

Lugano maçı öncesi Ali Koç ve yönetimi sevindiren haber geldi!

30 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TRİBÜNDEKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

5

Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleye az bir zaman kala stattaki tadilat ve restorasyon çalışmaları sona erdi.

Fenerium Alt Tribünü’ne 20 yeni loca inşa eden sarı-lacivertliler ayrıca Maraton Alt E Tribününü de VIP’ye çevirdi.

7 MİLYON EURO'LUK GELİR

ali_koc

Locaların satışından 4 milyon euro gelir elde eden yönetim VIP koltuklardan ise yaklaşık 120 milyon TL kazandı.

Yapılan satışlar sonrası sarı-lacivertliler toplamda 7 milyon euroyu kasasına koydu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç tribün son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartında istenilen oldu!

Kredi kartında istenilen oldu!

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Amedspor'da deprem! Ersun Yanal'a resti çekti, takımı terk etti

Amedspor'da deprem! Ersun Yanal'a resti çekti, takımı terk etti

Ali Koç'a olay sözler! "Yeni TFF'yi övmesi çok normal çünkü..."

Ali Koç'a olay sözler! "Yeni TFF'yi övmesi çok normal çünkü..."

Büyük fark var! İşte Süper Kupa'nın favorisi

Büyük fark var! İşte Süper Kupa'nın favorisi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.