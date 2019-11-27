Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında ikinci kez milli takımın teknik direktörü olarak tanıtılan Luis Enrique, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Benim ve ailem için özel bir gün" diyen Enrique, "Hazırım ve heyacanlıyım. İlk 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) daha sonra da Dünya Kupası için çok arzuluyum. 2019'u çöpe atıp yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum." şeklinde konuştu.

Enrique, kızının hastalığı ve vefatı döneminde kendisinin yerine milli takım teknik direktörlüğüne getirilen eski yardımcısı Robert Moreno ile bir daha asla çalışmayacağını söyledi.

"Robert Moreno'nun benim teknik kadromda olmamasının tek sorumlusu benim." diyen Enrique, sözlerine şöyle devam etti:

"Moreno, evimde benimle yaptığı toplantıda, Avrupa Şampiyonası'nı yapıp ardından benim yardımcım olmak istediğini söyledi. Bu beni şaşırtmadı. Buraya gelmek için çok çalıştı, arzulu, bunu anlayışla karşılıyorum ama ben asla bunu yapmazdım. Robert'in tutkusu benim için sadakatsizlik. Çünkü her zaman, ben ne zaman dönmek istersem yerini bırakacağını söyledi. Ama sonrasında değişti. Arzusunu anlayışla karşılıyorum ama paylaşmıyorum. Asla benim yanımda çalışmayacak. Olanlardan dolayı gurur duymuyorum. Ona futboldaki kariyerinde şans diliyorum. Ancak unutmayın ki hiçbir kulüp elinizi kaldırdığınızda size teknik direktörlük teklifi getirmez."