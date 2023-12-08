Luis Nani'nin Galatasaray maçı sonrasında "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 40'a yükseltti. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.

Konuk ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarının başında oyundan alınan Luis Nani, maç sonunda sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"BEŞİKTAŞ MI, FENERBAHÇE Mİ?"

Takım otobüsüne doğru yürüyen yıldız futbolcu, kendisine yöneltilen "Yarın derbi var. Favorin hangi takım; Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna, "Cevabımı biliyorsun" yanıtını verdi.

2015/16 sezonunun başında Fenerbahçe'ye Manchester United'dan transfer edilen Luis Nani, 1 sezon boyunca sarı - lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe kariyerinde 47 resmi maça çıkan Nani, 12 gol - 13 asistlik bir performans sergilemişti.





