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Luis Suarez Atletico'ya, Kalinic Beşiktaş'a!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 20:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la anlaşma sağlayan ve Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren Hırvat golcü, kulübünün Luis Suarez transferini bitirmesini bekliyor. İspanyol ekibinin Uruguaylı golcüyü resmen kadrosuna katmasının ardından Kalinic'in de İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Luis Suarez Atletico'ya, Kalinic Beşiktaş'a!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında listesindeki isimlerden Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcüyü bitirmek için yoğun mesai içerisinde bulunuyor.32 yaşındaki Hırvat golcüyle menajeri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete el sıkışan ve yıldız ismin kulübü Atletico Madrid'le yollarını ayırmasını bekleyen Beşiktaş'ın, forvet hasreti artık bitmek üzere.

VEDA ETTİ

Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.

LUIS SUAREZ'İ BEKLİYOR

İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve son olarak Atletico Madrid'le görüşme halinde bulunan Luis Suarez, İspanyol ekibine imza attıktan sonra Kartal'ın Kalinic transferinin önü de açılacak.Katalan devi Barcelona'nın yollarını ayırma kararı vermesi sonrasında Atletico'yla anlaşan ve her an resmiyet kazanma ihtimali bulunan transfer sonrasında La Liga ekibi, takımdaki diğer golcüsü Nikola Kalinic'in sözleşmesini feshedecek.


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