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Luis Suarez'den Barcelona'ya duygusal veda

İSPANYA HABERLERİ  | 24.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Barcelona'dan, Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, düzenlediği basın toplantısıyla Katalan ekibine veda etti. Oldukça duygusal olduğu gözlenen Uruguaylı futbolcu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Luis Suarez'den Barcelona'ya duygusal veda

Barcelona'da hayal edemeyeceği bir rüyanın gerçekleştiğini söyleyen 33 yaşındaki golcü, ''Burada 6 harika yıl geçirdim ve birçok kupa kazandık. Barcelona her zaman kalbimde yer alacak'' dedi.

Suarez, kariyerinde yaptığı hatalara karşın Katalan ekibinin her zaman kendisine güvendiğini de belirtti.

Lionel Messi ile olan arkadaşlıklarına da değinen tecrübeli futbolcu, ''Takımımız için her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Onunla yakaladığım uyum ortada'' ifadelerini kullandı.

Barcelona formasını 6 sezon boyunca giyen Luis Suarez, 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Yıldız futbolcu, İspanyol ekibi ile çıktığı 238 resmi karşılaşmada 198 kez fileleri sarstı.

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