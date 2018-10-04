Luka Modric beraat etti

Hırvatistan'daki Zagreb Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Dinamo Zagreb'in eski başkanı Zdravko Mamic'in de aralarında bulunduğu eski kulüp yöneticilerinin yolsuzluk yaptığına ilişkin davada Modric'in yalan ifade verdiği yönündeki suçlamadan aklandığı bildirildi. Modric hakkındaki beraat kararına, savcılığın itiraz etme hakkının bulunduğu kaydedildi.
Yöneticilere hapis cezası verilmişti
Osijek Bölge Mahkemesinde görülen davada, 2008'de Modric'in Tottenham'a, 2010'da Dejan Lovren'in ise Olympique Lyon'a transferinde usulsüzlük yapmak, kulüp kasasından 15,5 milyon avroyu kendi zimmetlerine geçirmek ve 1,6 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan aralarında Mamic'in de yer aldığı 4 Dinamo Zagrebli yönetici suçlu bulunmuştu. Dava sonucunda yöneticilere toplam 18 yıl 7 ay hapis cezası verilmişti. FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Modric ise dava sırasında yalan ifade vermekle suçlanıyordu.
58 yaşındaki Mamic, dava kararı açıklanmadan önce Hırvatistan'dan ayrılarak Bosna Hersek'e yerleşmişti.
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