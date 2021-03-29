SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

29.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın futbol efsanei Luka Modric, 135. kez Hırvatistan formasını giymesi ve bu alanda rekoru kırmasının ardından basın toplantısında konuştu.

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Hırvatistan Milli Takım'ı kaptanı ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modrid milli takımda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"EN GÜZEL GOLÜM ARJANTİN'E"

"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

"TÜRKİYE MAĞLUBİYETİNİ UNUTAMIYORUM"

"Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bizi sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

"REAL MADRID'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

"Futboldan keyif alıyorum ve eğleniyorum. Ne zaman bırakacağımı göreceğiz. Şu an bırakmak için bir nedeim yok. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum. Bunu başarabilen çok az oyuncu var. Ancak, şimdiden tahmin etmek çok güç."

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

"Kariyerimin en özel anlarından biri Hırvatistan formasını giydiğim ilk maçtı. Rakibimiz Arjantin'di. Bir hayalim gerçek olmuştu."

"ZRINJSKI ÖZELDİ"

"Futbola başladığım kulüpler Mostar ve Zrinjski ile çok fazla anım var. Zrinjski taraftarlarıyla çok anım var. Bir tanesinde Sarajevo'ya gol atmıştım ve bir Zrjnski taraftarının doğum günüydü. Maçı 2-1 kazanmıştık."

"ÖNYARGILAR BENİ ETKİLEMEZ"

"Kendim için bir önyargım yoktu. Çocukluğumdan beri futbol oynuyorum ve hakkımda her zaman önyargılar ve şüpheler olmuştu. Bu benim için bir problem olmadı. Beni değiştirmedi. Hakkımda olumsuz konuşan insanlarıa tersini ispat etmek için daha da motive olduğum çoktur."

MODRIC'İN EN İYİLERİ

"Hırvatistan'da oynadığım en iyi kaleci Subasic'ti. Çok iyi kaleciydi. Ayrıca ayakları da iyiydi. Savunmacı olarak Vedran Corluka'yı söyleyebilirim. Orta sahada Mateo Kovacic olur. Forvette de Dudu."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
İspanya'nın yüzü 90+3'te güldüİspanya'nın yüzü 90+3'te güldü
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Barış Başdaş'ın acı günü

Barış Başdaş'ın acı günü

Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

İspanya'nın yüzü 90+3'te güldü

İspanya'nın yüzü 90+3'te güldü

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

La Liga Başkanı'ndan Lionel Messi'ye transfer tavsiyesi

Lionel Messi'ye transfer tavsiyesi

Barcelona'dan futbol şöleni! 6 gol attılar...

Barcelona'dan futbol şöleni! 6 gol attılar...

Atletico, Aleves'i Suarez ile yıktı

Atletico, Aleves'i Suarez ile yıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.