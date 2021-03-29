Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Hırvatistan Milli Takım'ı kaptanı ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modrid milli takımda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"EN GÜZEL GOLÜM ARJANTİN'E"

"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

"TÜRKİYE MAĞLUBİYETİNİ UNUTAMIYORUM"

"Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bizi sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

"REAL MADRID'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

"Futboldan keyif alıyorum ve eğleniyorum. Ne zaman bırakacağımı göreceğiz. Şu an bırakmak için bir nedeim yok. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum. Bunu başarabilen çok az oyuncu var. Ancak, şimdiden tahmin etmek çok güç."

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

"Kariyerimin en özel anlarından biri Hırvatistan formasını giydiğim ilk maçtı. Rakibimiz Arjantin'di. Bir hayalim gerçek olmuştu."