SPOR

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan'ın Danimarka'yı penaltılarla elediği karşılaşmada manşetleri süsleyen isimlerden olan Luka Modric, geçmişin peşlerini bırakmadığını söyledi ve Türkiye itirafında bulundu.

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Danimarka'yı penaltılarla eleyip çeyrek final bileti alan Hırvatistan'da uzatmalarda bir penaltı kaçıran Luka Modric, maça Euro 2008'den izler taşıyarak çıktıklarını söyledi.

The Guardian'da açıklamaları yer alan orta saha oyuncusu, "2008'den beri gruplardan sonra ilk eleme turunu geçemediğimizi hatırlatmıştım. Bu şanssızlığı kırmamız lazımdı ve bunu başardık. Çok kolay olmadı çünkü Türkiye maçı hala aklımızdaydı. Bence sadece bizim değil, herkesin aklında o maç vardı, çünkü bizim için çok zor bir durumdu" dedi.

Kaçırdığı penaltıya da değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Son dakikalarda kaçırdığım penaltıdan sonra çok büyük bir karakter ve takım ruhuna ihtiyacımız vardı. Bunu başardıktan sonra artık Türkiye maçını unutabiliriz diye düşünüyorum. Bu mentalite değişecek mi? Umarım" diye konuştu. (NTVSpor)

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Rus kozmonotlar Rusya'nın galibiyetini uzayda kutladı!Rus kozmonotlar Rusya'nın galibiyetini uzayda kutladı!
Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
luka modric Türkiye Hırvatistan Hırvatistan - Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Rus kozmonotlar Rusya'nın galibiyetini uzayda kutladı!

Rus kozmonotlar Rusya'nın galibiyetini uzayda kutladı!

Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!

Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!

İspanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturası Julen Lopetegui'ye kesildi!

İspanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturası Julen Lopetegui'ye kesildi!

Brezilya - Meksika maçının muhtemel 11'leri

Brezilya - Meksika maçının muhtemel 11'leri

Belçika - Japonya maçının muhtemel 11'leri

Belçika - Japonya maçının muhtemel 11'leri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.