Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Danimarka'yı penaltılarla eleyip çeyrek final bileti alan Hırvatistan'da uzatmalarda bir penaltı kaçıran Luka Modric, maça Euro 2008'den izler taşıyarak çıktıklarını söyledi.

The Guardian'da açıklamaları yer alan orta saha oyuncusu, "2008'den beri gruplardan sonra ilk eleme turunu geçemediğimizi hatırlatmıştım. Bu şanssızlığı kırmamız lazımdı ve bunu başardık. Çok kolay olmadı çünkü Türkiye maçı hala aklımızdaydı. Bence sadece bizim değil, herkesin aklında o maç vardı, çünkü bizim için çok zor bir durumdu" dedi.

Kaçırdığı penaltıya da değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Son dakikalarda kaçırdığım penaltıdan sonra çok büyük bir karakter ve takım ruhuna ihtiyacımız vardı. Bunu başardıktan sonra artık Türkiye maçını unutabiliriz diye düşünüyorum. Bu mentalite değişecek mi? Umarım" diye konuştu. (NTVSpor)

