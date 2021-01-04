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Lukaku Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu geçti

İTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 07:28 | Son Güncelleme

Romelu Lukaku, Inter formasıyla tüm turnuvalarda çıktığı 70 maçta 50 gole ulaşarak Brezilyalı Ronaldo'yu geride bıraktı.

Lukaku Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu geçti

Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Crotone ağlarına gönderdiği tek golle Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu geçti.

İtalyan devi Inter'in en büyük gol silahı olan Lukaku, Brezilyalı efsane Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın 50 gole 77 maçta ulaştığı kulüp rekorunu egale etti. 28 yaşındaki Lukaku 50 gole tam 70 maçta ulaşarak henüz kupa kaldıramadan kulüp tarihine geçmiş oldu.

Geçen sezon Inter'e transfer olan Lukaku, bu sezon çıktığı 14 maçta 12 gol atarak gol krallığında zirveye oynuyor.

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