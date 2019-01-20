Lukas Haraslin'in Türk bayraklı paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lukas Haraslin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

Galatasaray'da hücuma yönelik düşünülen isimler arasında yer alan Lechia Gdansk forması giyen Haraslin, sosyal medya hesbından Türkiye bayrağını kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yayılırken bir transfer mesajı olarak yorumlandı.

Slovak kanat oyuncusu daha önce verdiği bir röportajında Galatasaray ile ilgili ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.

İşte Lukas Haraslin'in sosyal medyadaki paylaşımı...





