Lüks aracıyla yasak dinlemedi! Ünlü futbolcuya hapishane şoku

Premier League ekiplerinden West Ham United’ın yıldızı Crysencio Summerville, ehliyeti alınmasına rağmen kullandığı lüks otomobil nedeniyle yeniden ceza aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcuya hem para cezası kesildi hem de sürüş yasağı uzatıldı.

YASAKKEN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

24 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun, yaklaşık 100 bin sterlin değerindeki aracıyla yasaklı olduğu halde trafiğe çıktığı ortaya çıktı. Olayın, Romford yakınlarında gerçekleştiği öğrenildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Summerville, ehliyeti yasaklı olmasına rağmen araç kullandığını ve sigortasının da bulunmadığını kabul etti.

İngiliz yasalarına göre Summerville bu suç nedeniyle 6 aya kadar hapis cezası alma riskiyle de karşı karşıya kalabilirdi.

10 BİN STERLİN CEZA, YASAK UZADI

Dava Barkingside Magistrates' Court’ta görüldü. Mahkeme, futbolcuya 10 bin sterlin para cezası verirken sürüş yasağını da 6 ay daha uzattı.