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Lüks teknede aşka geldiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan aylar sonra ilk paylaşım

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 14:44
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Son olarak 'Zamanın Kapıları'nda Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Esra Bilgiç şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Esra Bilgiç'ten ilk paylaşım geldi. Ünlü çift lüks teknede adeta aşka geldi.

Lüks teknede aşka geldiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan aylar sonra ilk paylaşım

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren son olarak da 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Gökhan Töre ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç'in aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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Aşkları artık saklamayan ünlü çiftten aylar sonra ilk paylaşım geldi. Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile lüks teknedeki karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI
Bilgiç, peş peşe yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi. Ünlü ismin bu karelerine; 'Maşallah', 'Çok yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

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Esra Bilgiç TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı.

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Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edindi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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