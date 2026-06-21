Lüksü çöpten çıkartıyorlar: Atık yemeklerle besleniyorlar!

ABD'nin New York kentinde bir grup insan, süpermarketlerin çöpe attığı ancak hala tüketilebilir durumda olan yiyecekleri toplayıp yiyor. Çöplerden çıkan ürünlerin çeşitliliği ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Marketlerin önüne bırakılan çöp konteynerlerinde adeta hazine avına çıkan ve 'bedavaya yaşam' mottosunu belirleyen grup; organik guacamole paketleri, ekmekler, somon balıkları, taze sebze ve meyveler hatta çalışır durumdaki dizüstü bilgisayarlar, aksesuarlar ve çeşitli elektronik ürünler gibi birçok ürün topluyor.

Katılımcılar, ürünlerin büyük bölümünün bozulmadığını, sadece raflarda yeni ürünlere yer açmak amacıyla atıldığını savunuyor.

"YEMEĞİM BEDAVA"

63 yaşındaki Janet Kalish, yıllardır bu yaşam tarzını benimsediğini belirterek beslenmesinin yüzde 90'ından fazlasını çöpten kurtarılan gıdalarla sağladığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Son yıllarda çöp karıştırarak kullanılabilir ürünler bulma akımı sosyal medyada da yaygınlaştı. Anna Sacks, market ve mağaza çöplerinden çıkardığı ürünleri paylaşarak yüz binlerce takipçiye ulaştı. Sacks'ın paylaşımlarında paketli gıdalardan elektronik eşyalara kadar birçok ürün yer alıyor.

Topluluk üyeleri, kullanılabilir durumdaki ürünlerin çöpe gitmesine dikkat çekerek gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Verilere göre ABD'de her yıl yaklaşık 120 milyar pound gıda çöpe gidiyor. Bu miktar, ülkedeki toplam gıda arzının yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor.