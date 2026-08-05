Dünyanın en güzel köyü seçilmişti! Köydeki yasak servet kazandırıyor

İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki Bibury, 17. yüzyıldan kalma taş evleri ve doğal manzarasıyla dünyanın en çok ziyaret edilen köylerinden biri haline geldi. Forbes dergisinin geçen yıl verdiği “dünyanın en güzel köyü” unvanı sonrası ziyaretçi sayısı daha da arttı.

Sadece 627 kişinin yaşadığı köyde otopark alanlarının yetersiz kalması, turistlerin çift sarı çizgilere, kaldırımlara ve evlerin önüne park etmesine neden oldu.

CEZA SAYISI ALTI YILDA KATLANDI

Gloucestershire İl Meclisi’nin verilerine göre 2025 yılında Bibury’de 651 park cezası kesildi. Bu sayı 2019’da yalnızca 28 idi.

Ceza tutarı 70 sterlin olarak uygulanırken, iki hafta içinde ödenmesi halinde 35 sterline düşüyor. Böylece belediyenin bir yılda elde ettiği gelir 45 bin 570 sterline kadar ulaştı.

“HAFTA SONLARI TAM BİR KABUS”

Köy temsilcisi Mr. Chapman, turistlerin önemli bir bölümünün köy halkını dikkate almadığını söyledi. Acil durum araçlarının geçişinin zorlaştığını ve yayaların güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirten Chapman, özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğu “tam bir kâbus” sözleriyle anlattı.

Geçen yıl bir park tartışmasında bir kişinin ayağının aracın altında kaldığı, geçtiğimiz hafta sonu ise bir sürücünün kaldırımdan çekilmesi istenince ev sahibine hakaret ettiği bildirildi.

ÜCRETLİ PARK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Belediye, denetim maliyetlerinin aylık yaklaşık 4 bin sterlin olduğunu açıkladı. Bu nedenle köy merkezindeki 24 yol kenarı park alanı için ücretli sistem planlanıyor.

Masadaki seçenekler şöyle:

Mart–Ekim döneminde 2 saat için 7 sterlin

Alternatif olarak 6 sterlinlik ücret modeli

Belediye, yeni uygulamanın yıllık 218 bin sterline kadar gelir sağlayabileceğini öngörüyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Köy merkezinde daha önce otobüs parkı olarak kullanılan yaya alanının kalıcı hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca köy dışı otopark seçenekleri üzerinde çalışan bir çalışma grubunun da araç yoğunluğunu azaltacak çözümler hazırladığı açıklandı.

Gloucestershire İl Meclisi Başkanı Lisa Spivey ise “Bibury’nin güzelliğini korurken hem köy halkını hem de turizmden geçinen işletmeleri desteklemek istiyoruz” dedi.